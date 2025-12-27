Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Polri Bangun Jembatan di Jateng Mudahkan Aktivitas Masyarakat

JAKARTA - Polri melalui Polres Klaten membangun jembatan untuk memudahkan aktivitas masyarakat di Desa Cucukan. Hal itu menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah hari ini, kami dari Polres Klaten bersama warga, khususnya masyarakat kecamatan Prambanan Desa Cucukan Kotesan, Bismillah melaksanakan niat baik untuk membangun jembatan," kata Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo kepada awak media, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Cahyo, pembangunan jembatan bersama dengan masyarakat ini terinspirasi dari instruksi Presiden Prabowo.

Ia berharap dengan dibangunnya jembatan ini aktivitas masyarakat sehari-hari semakin mudah.

"Kami terinspirasi dari yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo. Semoga bisa memudahkan anak-anak kita ke sekolah, semoga memudahkan warga masyarakat yang juga melaksanakan kegiatan di berbagai sektor," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, masyarakat juga menyatakan kesiapannya untuk ikut membantu Polri membangun jembatan. Mereka mengapresiasi inisiatif dari kepolisian terkait hal tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)