Wakil Panglima TNI Beri Arahan Pangdam hingga Dandim soal Program Pemerintah di Markas Kopassus

JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi R memberi arahan ke jajaran Pangdam, Danrem, dan Dandim dalam rangka percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (3/2/2026).

Pengarahan tersebut menekankan soliditas, fokus kinerja, dan integritas jajaran TNI dalam mendukung program strategis nasional Presiden Republik Indonesia.

Jenderal Tandyo menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI atas progres pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih yang terus meningkat di berbagai wilayah.

“Saya laporkan jumlahnya 562 unit, dan berdasarkan laporan terakhir telah meningkat menjadi sekitar 620 unit. Presiden Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran atas capaian tersebut,” ujar Jenderal Tandyo.

Dia juga menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada TNI dalam mendukung program unggulan Presiden merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional.

“Program unggulan Presiden yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat saat ini adalah program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan TNI dipercaya untuk mendukung langsung pelaksanaannya,” ujarnya.