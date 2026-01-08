Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lifter Rizki Juniansyah Kaget Diganjar Prabowo Kenaikan Pangkat di TNI

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |22:02 WIB
Lifter Rizki Juniansyah Kaget Diganjar Prabowo Kenaikan Pangkat di TNI
Rizki Juniansyah (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, naik pangkat menjadi kapten di TNI usai meraih medali emas SEA Games 2025. Ia mengaku tak menyangka dapat kenaikan pangkat.

Rizki sebelumnya berpangkat letnan dua. Kenaikan pangkat itu didapat setelah atlet berusia 22 tahun itu meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Kini, Rizki kembali naik pangkat menjadi kapten di TNI. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan negara atas kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga.

“Tentunya senang dan bangga sekali, ini adalah suatu kehormatan bagi saya,” kata Rizki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Rizki mengaku tidak tahu ada apresiasi berupa kenaikan pangkat istimewa tersebut. Kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto baru memberitahunya hari ini bertepatan dengan penyerahan bonus atlet peraih medali di SEA Games 2025.

“Dan ini juga saya tadi terharu, karena memang saya juga baru hari ini dikasih tahu sama Bapak Presiden langsung bersama Bapak Panglima,” ungkapnya.

“Saya juga tidak menyangka, walaupun saya baru dilantik kemarin tanggal 27 November, saya langsung diangkat menjadi kapten karena memang dua tingkat lebih tinggi dari letnan dua,” tambah Rizki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194344/tni-xok6_large.jpg
Pecahkan Rekor Dunia, Lifter Rizki Juniansyah Naik Pangkat Jadi Kapten TNI AL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194325/panglima_tni-h5Cm_large.jpg
Panglima TNI Bakal Bentuk Batalyon Olahraga, Rekrut yang Jago Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement