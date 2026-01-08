Lifter Rizki Juniansyah Kaget Diganjar Prabowo Kenaikan Pangkat di TNI

JAKARTA – Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, naik pangkat menjadi kapten di TNI usai meraih medali emas SEA Games 2025. Ia mengaku tak menyangka dapat kenaikan pangkat.

Rizki sebelumnya berpangkat letnan dua. Kenaikan pangkat itu didapat setelah atlet berusia 22 tahun itu meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Kini, Rizki kembali naik pangkat menjadi kapten di TNI. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan negara atas kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga.

“Tentunya senang dan bangga sekali, ini adalah suatu kehormatan bagi saya,” kata Rizki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Rizki mengaku tidak tahu ada apresiasi berupa kenaikan pangkat istimewa tersebut. Kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto baru memberitahunya hari ini bertepatan dengan penyerahan bonus atlet peraih medali di SEA Games 2025.

“Dan ini juga saya tadi terharu, karena memang saya juga baru hari ini dikasih tahu sama Bapak Presiden langsung bersama Bapak Panglima,” ungkapnya.

“Saya juga tidak menyangka, walaupun saya baru dilantik kemarin tanggal 27 November, saya langsung diangkat menjadi kapten karena memang dua tingkat lebih tinggi dari letnan dua,” tambah Rizki.