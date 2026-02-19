Profil dan Rekam Jejak Mentereng Prihati Pujowaskito, Jenderal TNI yang Jadi Dirut BPJS

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Prihati sebelumnya adalah Dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, penunjukan tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

"Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Rizzky di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Profil Prihati Pujowaskito

Prihati Pujowaskito merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal (mayjen). Dia juga dokter spesialis jantung dan pembuluh.

Pria kelahiran Solo pada 29 Maret 1967 ini mengemban pendidikan militer di Sepamilsuk ABRI III pada 1990, Sussarcabkes pada 1998, dan Selapakes pada 2007.

Sementara pendidikan umumnya adalah Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret atau UNS Surakarta pada 1994.

Kemudian S2 di FK Universitas Airlangga dengan jurusan spesialis jantung pada 2007. Sebelumnya, purnawirawan TNI ini bersekolah di SDN Kartoharjo VI Madiun pada 1980, SMPN 4 Madiun pada 1983, SMAN Kartasura Sukoharjo pada 1986.

Prihati dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kesehatan TNI. Kariernya bermula sejak menjadi dokter komando pasukan khusus pada 1990—2000.