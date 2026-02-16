Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kodam Jaya dan DLH Jakarta Kelola 5,5 Ton Limbah Elektronik

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |10:54 WIB
Kodam Jaya dan DLH Jakarta kelola 5,5 ton limbah elektronik (Foto: Dok)
Kodam Jaya dan DLH Jakarta kelola 5,5 ton limbah elektronik (Foto: Dok)
JAKARTA – Kodam Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah konkret dalam mengatasi ancaman pencemaran limbah elektronik di kawasan perkotaan. Sebanyak 5.598,2 kilogram e-waste berhasil dihimpun dan diserahkan untuk dikelola sesuai standar limbah B3.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen program “Jaga Jayakarta, Jaga Bumi”, inisiatif Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, yang memperluas makna pengamanan wilayah bukan hanya pada aspek territorial. Namun, juga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pengumpulan dilakukan secara terstruktur oleh jajaran Satkowil dan Sat Non Kowil Kodam Jaya, dengan dukungan aktif Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya yang menggerakkan keluarga prajurit serta masyarakat untuk menyalurkan limbah elektronik ke jalur pengelolaan resmi.

Dari seluruh satuan yang terlibat, capaian tertinggi diraih Komando Distrik Militer 0510/Tigaraksa dengan 1.225 kilogram dan Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala 9 dengan 207,5 kilogram. Total lebih dari 5,5 ton limbah elektronik diserahkan kepada DLH Provinsi DKI Jakarta untuk diproses melalui mekanisme pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3).

Pangdam Jaya menegaskan, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. Ditambah, pihaknya ingin memastikan, limbah elektronik tidak menjadi bebab bagi generasi mendatang. 


Topik Artikel :
limbah elektronik Kodam Jaya TNI
Telusuri berita news lainnya
