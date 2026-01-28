Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jenderal Kopassus Sambangi Pembangunan Hunian di Tapanuli Selatan Pascabencana Sumut

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |23:50 WIB
Jenderal Kopassus Sambangi Pembangunan Hunian di Tapanuli Selatan Pascabencana Sumut
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon
A
A
A

TAPANULI - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon meninjau infrastruktur terdampak bencana banjir dan pengerjaan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (28/1/2026).

Kunjungan kerja Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana beserta rombongan dalam rangka melihat progres perbaikan dan pembangunan di objek-objek fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdampak bencana Sumatera.

Dalam meninjau pembangunan Huntara dan Huntap bagi korban bencana, Kasum TNI didampingi oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan.

“Seluruh petugas, baik prajurit TNI, Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) maupun personel lainnya telah bekerja keras mewujudkan bangunan tersebut,” kata Richard.

Jenderal Kopassus Bintang 3 ini menjelaskan, bahwa lahan yang tersedia sudah dilakukan pemerataan dan bangunan contoh sesuai prototipe telah disiapkan.

‘’Meski pembangunan saat ini masih menunggu pengiriman material dari Pulau Jawa, proyek ini ditargetkan rampung pada 14 Februari 2026,’’ujarnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
