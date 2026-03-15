HOME NEWS NASIONAL

Anggota Pasukan Elite TNI Prada Nawawi Juara Musabaqoh Hifdzil Quran 30 Juz di Libya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |12:21 WIB
Anggota Pasukan Elite TNI Prada Nawawi Juara Musabaqoh Hifdzil Quran 30 Juz di Libya
Anggota Pasukan Elite TNI Prada Nawawi Juara Musabaqoh Hifdzil Quran 30 Juz di Libya
A
A
A

JAKARTA – Seorang prajurit TNI bernama Prada Nawawi M.M. Latifullah, menjadi juara pertama hapalan Al Qur’an 30 juz dalam ajang Musabaqoh Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional yang digelar di Kota Misurata, Libya.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan, dalam ajang MHQ Internasional ini, Prada Nawawai berhasil unggul dari para peserta yang berasal dari negara Libya, Mauritania, Comoro, Pantai Gading dan Indonesia.

“Dengan penuh keyakinan dan ilmu yang dimiliki dalam menghapal Al Qur'an, Prada Nawawi sangat bersyukur menjadi juara pertama dalam kompetisi yang disaksikan oleh Perdana Menteri Libya, Panglima Tentara Libya, Wamenhan Libya dan Kepala Staf Angkatan Tentara Libya,” ujar Brigjen Aulia Dwi Nasrullah dalam keterangannya yang diterima Okezone, Minggu (15/3/2026).

Dikatakan Aulia, seluruh anggota delegasi merupakan personel TNI yang telah melewati proses seleksi ketat sebelum akhirnya dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional tersebut.

“Kehadiran delegasi Indonesia membawa nama dan kehormatan Indonesia di tingkat internasional, yang mana momentum ini bertepatan di bulan suci Ramadhan delegasi Indonesia mempromosikan nilai-nilai Al Qur'an di tingkat global,” ujarnya.

 

