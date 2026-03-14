Safari Ramadhan di Jatim, Kapolri Ajak Seluruh Elemen Bersatu Jaga Kamtibmas

JATIM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan safari Ramadhan di Mapolda Jawa Timur (Jatim). Sigit menekankan pentingnya seluruh elemen bersatu untuk menjaga kamtibmas sekaligus menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sigit, menjaga nilai persatuan dan kesatuan menjadi kunci utama bagi Bangsa Indonesia dalam menghadapi segala tantangan, termasuk dampak dari konflik global dewasa ini.

"Dan yang paling utama, untuk bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, maka syarat utamanya adalah stabilitas kamtibmas, stabilitas keamanan nasional, harus terjaga. Itu tentunya menjadi PR bersama," kata Sigit, Sabtu (14/3/2026).

Dalam menjaga situasi kamtibmas demi pertumbuhan perekonomian bangsa, Sigit menekankan bahwa Pemerintah dan Polri harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen bangsa, TNI, Polri harus solid. Didukung oleh ulama, didukung oleh seluruh elemen pemuda, masyarakat, buruh, semua harus bersatu sehingga ini menjadi pekerjaan kita bersama," ujar Sigit.