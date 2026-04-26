Mahfud MD Sebut Komisi Reformasi Polri Siap Lapor Presiden, Tinggal Tunggu Jadwal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |14:29 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menegaskan kajian rekomendasi terkait reformasi Polri telah rampung. Saat ini, tim hanya menunggu Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pertemuan.

"Kita sudah lapor ke Presiden bahwa kita sudah siap untuk menyampaikan laporan, tapi Presiden belum menjadwalkan, itu saja," ujar Mahfud, Minggu (26/4/2026).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait jadwal pertemuan tersebut. Ia menilai Presiden masih disibukkan dengan berbagai agenda kenegaraan.

"Belum ada perkembangan baru, ya tentu tinggal menunggu kapan Presiden menjadwalkan karena beliau kita tahu sangat sibuk," imbuhnya.

Mahfud menegaskan komitmen untuk tidak membocorkan isi rekomendasi sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Namun, ia memastikan hasil kajian tersebut memiliki kualitas yang baik.

