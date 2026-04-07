Polri : Rekrutmen Akpol 2026 Transparan, Tak Ada Titipan

JAKARTA - Polri menyatakan proses rekrutmen Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta memastikan seleksi hanya melalui satu jalur reguler.

Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Anwar mengungkapkan, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara konsisten berlandaskan prinsip BETAH yang telah diatur dalam regulasi dan keputusan penyelenggaraan rekrutmen Polri.

“Seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol 2026 menggunakan prinsip BETAH. Artinya proses dilakukan objektif, jujur, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Anwar dalam keterangan tertulis yang dikirim Humas Polri, Selasa (6/4/2026).

Ia menjelaskan, transparansi menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.

“Setiap tahapan seleksi terbuka dan diawasi internal maupun eksternal. Kami ingin memastikan seluruh proses dapat dilihat, diawasi, dan dipercaya masyarakat,” ujar Anwar.

Ia menegaskan kembali, rekrutmen Taruna Akpol tahun ini hanya menggunakan satu jalur tanpa adanya kuota khusus maupun jalur tambahan.

“Penerimaan Taruna-Taruni Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler. Tidak ada jalur khusus atau titipan. Siapa yang memiliki nilai terbaik sesuai hasil seleksi, itulah yang akan lulus,” ucap Anwar.



(Erha Aprili Ramadhoni)

