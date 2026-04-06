Viral Innova dan Livina Kejar-kejaran di Tol bak Film Action, Polisi Belum Mau Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa dua pengendara mobil yang terlibat cekcok hingga senggolan yang terjadi di tol Pelabuhan arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini viral di media sosial.

"Kejadian ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata saat dikonfirmasi Minggu (5/4/2026).

Reiki kembali memberikan imbauan kepada seluruh pengendara kendaraan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta tetap menjaga keselamatan selama berkendara.

"Imbauan dari kami tetap menghimbau para pengendara agar tetap menjaga keselamatan dalam berkendara tetap mematuhi rambu rambu lalu lintas," pungkasnya.

Sebelumnya, unggahan akun Instagram @jakut.info, memperlihatkan kedua mobil yakni minibus Nissan Grand Livina dan Toyota Kijang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga saling kejar-kejaran.

Pengemudi Innova mencoba menghentikan mobil Livina dengan cara menabrakkan kendaraannya.