Breaking News! Mobil Tertabrak Kereta di Lintasan Bogor, Perjalanan KRL Terhambat

JAKARTA - Satu unit mobil tertemper kereta di perlintasan rel antara Stasiun Bogor-Cilebut, Jumat (3/4/2026) pagi. Akibatnya, KA 1157 relasi Bogor-Jakarta Kota sempat terganggu.

Dikutip dari akun X KAI Commuter, insiden mobil tertemper KRL terjadi tepatnya di perlintasan antara Stasiun Bogor-Cilebut, sekitar pukul 04.57 WIB tadi.

Namun belum ada informasi lebih lanjut terkait kronologi hingga ada atau tidaknya korban akibat peristiwa itu.

“Terjadi kelambatan pada perjalanan KA 1157 relasi Bogor-Jakarta Kota imbas tertemper mobil di antara Stasiun Bogor - Cilebut,” tulisan keterangan yang disampaikan KAI Commuter.

Dalam keterangan yang disampaikan, proses evakuasi mobil yang tertabrak KRL telah selesai pada pukul 05.30 WIB. Saat ini, perjalanan commuter relasi Bogor-Jakarta Kota/Manggarai sudah normal kembali.

“Perjalanan Commuter Line relasi Bogor-Jakarta Kota/Manggarai PP di lokasi sudah bisa dilalui dua jalur dan proses penguraian keterlambatan,” demikian keterangan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.