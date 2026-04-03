Breaking News! Mobil Tertabrak Kereta di Lintasan Bogor, Perjalanan KRL Terhambat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |09:09 WIB
Mobil Tertabrak Kereta di Lintasan Bogor, Perjalanan KRL Terhambat/ist
JAKARTA - Satu unit mobil tertemper kereta di perlintasan rel antara Stasiun Bogor-Cilebut, Jumat (3/4/2026) pagi. Akibatnya, KA 1157 relasi Bogor-Jakarta Kota sempat terganggu.

Dikutip dari akun X KAI Commuter, insiden mobil tertemper KRL terjadi tepatnya di perlintasan antara Stasiun Bogor-Cilebut, sekitar pukul 04.57 WIB tadi.

Namun belum ada informasi lebih lanjut terkait kronologi hingga ada atau tidaknya korban akibat peristiwa itu.

“Terjadi kelambatan pada perjalanan KA 1157 relasi Bogor-Jakarta Kota imbas tertemper mobil di antara Stasiun Bogor - Cilebut,” tulisan keterangan yang disampaikan KAI Commuter.

Dalam keterangan yang disampaikan, proses evakuasi mobil yang tertabrak KRL telah selesai pada pukul 05.30 WIB. Saat ini, perjalanan commuter relasi Bogor-Jakarta Kota/Manggarai sudah normal kembali.

“Perjalanan Commuter Line relasi Bogor-Jakarta Kota/Manggarai PP di lokasi sudah bisa dilalui dua jalur dan proses penguraian keterlambatan,” demikian keterangan tersebut.

Innova Venturer Tertabrak KRL di Lintasan Bogor, Pengemudi Kabur dan Dicari Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202702/kereta_bandara_tabrak_truk_di_tangerang-2TMC_large.jpg
Detik-Detik KA Bandara Tabrak Truk di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202658/viral-YGvP_large.jpg
Penampakan Terkini KA Bandara Soetta Usai Tertemper Truk di Poris Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202654/viral-Xn3V_large.jpg
Detik-Detik KA Bandara Soetta Tertemper Truk Hingga Keluar Jalur di Poris Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196741/viral-azrp_large.jpg
Detik-Detik Aisyah Lompat ke Rel hingga Tewas Tertabrak KA Gajayana di Stasiun Gondangdia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129/kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
