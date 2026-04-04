Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Dua Pengemudi Mobil Cekcok di Tol Pelabuhan Arah Priok, Senggolan hingga Halangi Jalan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |14:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Dua pengemudi mobil dilaporkan terlibat cekcok di Jalan Tol Pelabuhan. Bahkan, kedua kendaraan senggolan hingga menutupi sebagian badan jalan.

Hal itu diketahui dari sebuah unggahan di akun Instagram @jakut.info. Dalam video yang viral itu, tampak kedua mobil memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Kedua mobil itu yakni minibus Kijang Innova dan Nissan Grand Livina. Terlihat mobil Innova itu mencoba menghentikan mobil Livina dengan cara menyenggolnya. 

Selanjutnya, mobil Livina mencoba menghindar dan berupaya menyalip. Namun, upaya itu digagalkan oleh mobil Innova dengan menutupi jalannya.

Setelah berhenti, terlihat pengendara mobil Innova memghampiri mobil Livina. Terlihat, kedua pengendara itu terlibat cekcok.

Terpisah, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, menjelaskan insiden itu terjadi di Tol Pelabuhan arah Tanjung Priok. Namun, ia mengaku belum tahu penyebab kedua pengendara itu terlibat cekcok.

"Para pengendara bubar sebelum petugas tiba. Jadi kami lihat dari CCTV," ucap Reiki saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement