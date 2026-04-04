Viral Dua Pengemudi Mobil Cekcok di Tol Pelabuhan Arah Priok, Senggolan hingga Halangi Jalan

JAKARTA - Dua pengemudi mobil dilaporkan terlibat cekcok di Jalan Tol Pelabuhan. Bahkan, kedua kendaraan senggolan hingga menutupi sebagian badan jalan.

Hal itu diketahui dari sebuah unggahan di akun Instagram @jakut.info. Dalam video yang viral itu, tampak kedua mobil memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Kedua mobil itu yakni minibus Kijang Innova dan Nissan Grand Livina. Terlihat mobil Innova itu mencoba menghentikan mobil Livina dengan cara menyenggolnya.

Selanjutnya, mobil Livina mencoba menghindar dan berupaya menyalip. Namun, upaya itu digagalkan oleh mobil Innova dengan menutupi jalannya.

Setelah berhenti, terlihat pengendara mobil Innova memghampiri mobil Livina. Terlihat, kedua pengendara itu terlibat cekcok.

Terpisah, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, menjelaskan insiden itu terjadi di Tol Pelabuhan arah Tanjung Priok. Namun, ia mengaku belum tahu penyebab kedua pengendara itu terlibat cekcok.

"Para pengendara bubar sebelum petugas tiba. Jadi kami lihat dari CCTV," ucap Reiki saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)

