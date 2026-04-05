Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Pria Kejang Lalu Meninggal saat Cat Genteng di Cengkareng

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |01:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria meninggal saat berada di atas genteng rumah di wilayah Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas damkar pun berjibaku mengevakuasi korban. 

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @pemadamjakartabarat, korban diketahui sempat mengalami kejang saat mengecet genteng, Jumat (3/4/2026).

“Kronologi bermula saat korban sedang melakukan pengecatan pada genteng tersebut, tiba-tiba korban mengalami kejang hingga tidak sadarkan diri,” dikutip Sabtu (4/4/2026).

Pemilik rumah yang panik kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran Sektor 1 Cengkareng untuk mengevakuasi korban dari atas genteng.

“Pemilik rumah yang panik segera menghubungi petugas pemadam kebakaran sektor 1 cengkareng untuk menurunkan korban,” lanjut keterangan tersebut.

Proses evakuasi dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 11.20 WIB dengan melibatkan tujuh personel tim rescue.

“Evakuasi korban dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 11.20 WIB dengan pengerahan 7 orang personel Rescue, proses evakuasi berlangsung dengan aman dan lancar,” tulis sumber tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210504//garis_polisi-3d1a_large.jpg
4 Pekerja Proyek di Tanjung Barat Tewas, 3 Lainnya Sesak Napas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208326//damkar-4BTW_large.jpg
Duh! Terima Laporan Evakuasi Ular, Damkar Bekasi Malah Jadi Korban Prank saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/340/3208342//kebakaran-PpIb_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Sumbawa NTB, 1 Petugas Damkar Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208295//tkp_pembunuhan_wanita_di_cipayung_jaktim-xmov_large.jpg
Polisi Ungkap Motif WN Irak Bunuh Istri Siri di Cipayung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208277//tangkap-ABIR_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Wanita di Kontrakan Cipayung Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208259//wanita_tewas_di_cipayung_jaktim-ClvL_large.jpg
Wanita Tewas Terkunci Dalam Rumah Kontrakan di Cipayung Jaktim, Ada Luka Sayatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement