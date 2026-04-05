Geger Pria Kejang Lalu Meninggal saat Cat Genteng di Cengkareng

Geger Pria Kejang Lalu Meninggal saat Cat Genteng di Cengkareng

JAKARTA - Seorang pria meninggal saat berada di atas genteng rumah di wilayah Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas damkar pun berjibaku mengevakuasi korban.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @pemadamjakartabarat, korban diketahui sempat mengalami kejang saat mengecet genteng, Jumat (3/4/2026).

“Kronologi bermula saat korban sedang melakukan pengecatan pada genteng tersebut, tiba-tiba korban mengalami kejang hingga tidak sadarkan diri,” dikutip Sabtu (4/4/2026).

Pemilik rumah yang panik kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran Sektor 1 Cengkareng untuk mengevakuasi korban dari atas genteng.

“Pemilik rumah yang panik segera menghubungi petugas pemadam kebakaran sektor 1 cengkareng untuk menurunkan korban,” lanjut keterangan tersebut.

Proses evakuasi dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 11.20 WIB dengan melibatkan tujuh personel tim rescue.

“Evakuasi korban dimulai pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 11.20 WIB dengan pengerahan 7 orang personel Rescue, proses evakuasi berlangsung dengan aman dan lancar,” tulis sumber tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

