Kemendagri Uji Kesiapan Petugas Damkar Hadapi Bencana

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, National Firefighter Skill Competition (NFSC) 2026, di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, merupakan ajang untuk menguji kesiapan personel pemadam kebakaran (Damkar) di lapangan.

“Bagi petugas damkar, skill adalah yang utama,’’ ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, dikutip, Jumat (1/5/2026).

‘’Kita bertugas menyelamatkan masyarakat dengan satu prinsip: menyelamatkan orang tanpa mengorbankan diri sendiri,’’lanjutnya.

Dikatakannya, seluruh finalis menampilkan performa luar biasa yang menegaskan profesionalisme serta dedikasi tinggi mereka sebagai garda terdepan penyelamatan nyawa dan harta benda di Indonesia. Kualifikasi ketat tersebut mengantarkan tim-tim ini untuk berlaga di tiga kategori bergengsi.

‘’Skill harus tinggi, akurat, dan penuh perhitungan untuk memastikan zero risk atau zero accident bagi petugas dan sukses 100 persen penyelamatan bagi para korban,” tegas Safrizal.

"Kita tingkatkan terus kemampuan dan kapasitas Damkar Seluruh Indonesia, termasuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) baik dari sisi skill maupun sarprasnya. Damkar di hati rakyat, terus berkontribusi sebagai penyelamat. Salam Yudha Brama Jaya," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebut ajang ini sebagai sarana peningkatan kualitas layanan publik.