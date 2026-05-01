Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Uji Kesiapan Petugas Damkar Hadapi Bencana

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |07:26 WIB
Kemendagri Uji Kesiapan Petugas Damkar Hadapi Bencana
Kemendagri Uji Kesiapan Petugas Damkar Hadapi Bencana
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, National Firefighter Skill Competition (NFSC) 2026, di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, merupakan ajang untuk menguji kesiapan personel pemadam kebakaran (Damkar) di lapangan.

“Bagi petugas damkar, skill adalah yang utama,’’ ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, dikutip, Jumat (1/5/2026).

‘’Kita bertugas menyelamatkan masyarakat dengan satu prinsip: menyelamatkan orang tanpa mengorbankan diri sendiri,’’lanjutnya.

Dikatakannya, seluruh finalis menampilkan performa luar biasa yang menegaskan profesionalisme serta dedikasi tinggi mereka sebagai garda terdepan penyelamatan nyawa dan harta benda di Indonesia. Kualifikasi ketat tersebut mengantarkan tim-tim ini untuk berlaga di tiga kategori bergengsi.

‘’Skill harus tinggi, akurat, dan penuh perhitungan untuk memastikan zero risk atau zero accident bagi petugas dan sukses 100 persen penyelamatan bagi para korban,” tegas Safrizal.

"Kita tingkatkan terus kemampuan dan kapasitas Damkar Seluruh Indonesia, termasuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) baik dari sisi skill maupun sarprasnya. Damkar di hati rakyat, terus berkontribusi sebagai penyelamat. Salam Yudha Brama Jaya," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebut ajang ini sebagai sarana peningkatan kualitas layanan publik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar Diduga Akibat Korsleting Listrik
Kebakaran Apartemen Mediterania di Tanjung Duren Jakbar, Para Penghuni Dievakuasi
Breaking News! Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakbar Kebakaran
Pemerintah Perkuat Peran Satlinmas Jaga Ketertiban Umum
BNPP: Masa Depan Indonesia Bukan Hanya Jakarta tapi Juga Berada di Garis Batas Wilayah Negara
Pemerintah Ingatkan Daerah Buat Inovasi Terencana dan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement