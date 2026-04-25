Satpol PP Minta Tambah 5 Ribu Personel, Rano Karno: Damkar Saja 11 Ribu

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengamini usulan penambahan 5.000 personel Satpol PP DKI Jakarta. Rano menyebutkan, personel Satpol PP akan ditambah secara bertahap.

1. Bandingkan dengan Damkar

Rano membandingkan jumlah personel Satpol PP DKI Jakarta dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang berbeda. Padahal, kata dia, personel itu sama-sama melakukan tugas di area yang sama, meski fungsi dan tugasnya berbeda.

"Bayangkan, pemadam kebakaran saja butuh 11.000 personel. Kalau Satpol PP minta (personel tambahan) 5.000, mungkin saja, tapi akan bertahap. Kebutuhan pemadam kebakaran 11.000 itu dihitung berdasarkan luas area dan jumlah penduduk," ucap Rano, Jumat (24/4/2026).

Ia menyinggung tugas-tugas Satpol PP juga merambah hingga ke batas-batas wilayah-wilayah penyangga sekitar DKI Jakarta. Rano mengatakan, Satpol PP juga turut memantau.

"Sekarang Anda bisa bayangkan, layanan Transjakarta sudah merambah se-Jabodetabek. Berarti dari ujung sana, walaupun bukan teritori Jakarta, pengamanannya kan juga harus dipantau," ucapnya.

Mantan Gubernur Banten itu juga menyinggung unit Satpol PP yang bekerja khusus di kawasan pariwisata. Usulan tambahan ini, menurutnya, pun wajar.

"Kemarin juga di Satpol PP kan ada Satpol PP Pariwisata. Kita kan mau menata Kota Tua. Nanti yang akan berjaga adalah Satpol PP Pariwisata yang humanis, pakaiannya berbeda, dan nanti edukasinya akan kita tambah," ucap Rano.

Sejalan dengan itu, Rano menegaskan mendukung pembangunan Markas Komando Satpol PP DKI Jakarta.

"Harus. Mako itu menjadi prioritas," tuturnya.