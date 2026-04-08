Pramono Minta Satpol PP DKI Kawal Kasus Petugas Damkar Dibegal

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait kasus petugas pemadam kebakaran (damkar) yang menjadi korban begal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pramono mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut. Namun, ia menegaskan tindakan kekerasan seperti itu tidak bisa ditoleransi.

"Yang pertama, saya baru mendengar ini. Tetapi kalau memang betul ada petugas damkar yang dikeroyok oleh begal dan preman yang ada di Gambir, maka saya minta Satpol PP memberikan dukungan, bantuan, dan juga melaporkannya kepada aparat penegak hukum," ujarnya usai meninjau Gedung Pompa Ancol di Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Ia juga menekankan tindakan main hakim sendiri tidak boleh terjadi di negara hukum. "Yang seperti ini tidak boleh terjadi, karena ini main hakim sendiri. Apa pun, negara kita adalah negara hukum," ucapnya.

Sebelumnya, petugas damkar Bimo Margo Hutomo (30) menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis 2 April 2026 sekitar pukul 04.30 WIB.

Plt Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir Iptu Heri Moko, membenarkan peristiwa tersebut. Dalam laporan kepolisian, korban datang ke piket SPKT dengan kondisi luka di kepala, lecet di wajah, serta cedera di pergelangan tangan.