Viral Dua ABG Cabul Begal Payudara di Jakarta Barat Terinspirasi Adegan Film Porno

JAKARTA - Polisi menangkap FNS (18) dan ZHR (18), pelaku begal payudara terhadap ABG di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku nekat melakukan aksinya lantaran sering menonton video porno.

“(Pengakuan) karena sering nonton video porno,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan Kamis (15/1/2026).

Kedua pelaku kepada penyidik, mengaku baru melakukan aksi bejat itu satu kali. Namun penyidik masih terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. "Pengakuannya sekali, ditangani Unit PPA (saat ini)," jelasnya.

Sekadar informasi, aksi yang dilakukan kedua pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pada Senin (12/1) lalu di Jalan H Sodon Meruya, Kembangan, Jakarta Barat.

Dari rekaman video yang beredar, terlihat kedua pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Sementara korban mengenakan seragam sekolah.