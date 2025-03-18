Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Begal Payudara, Pria Bersarung Tertabrak Mobil saat Kabur

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |18:14 WIB
Begal Payudara, Pria Bersarung Tertabrak Mobil saat Kabur
Penangkapan pelaku begal payudara di Sampang (Foto: Diwan M Zahri/Okezone)
SAMPANG - Pria bersarung diduga melakukan aksi begal payudara terhadap korban di bawah umur. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Desa Ketapang Barat, Ketapang, Sampang, Madura, Senin 17 Maret 2025 malam.

Diketahui pelaku berinisal DRR (20) Warga Kecamatan Sumbersari Jember melancarkan aksinya saat naik sepeda. Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan insiden berawal saat korban berkendara menggunakan sepeda motor dari arah Ketapang menuju arah barat.

"Sementara posisi terduga pelaku berada di belakang korban dan menyalip sambil memegang dada korban," ujarnya, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, korban panik dan mengejar pelaku sembari meneriaki maling, pelaku pun kabur ke arah barat. "Pelarian pelaku berhenti saat tertabrak mobil di wilayah Kecamatan Banyuates lalu warga mengamankan ke Mapolsek setempat," katanya.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus begal payudara berawal dari video viral di media sosial yang menarasikan masyarakat telah mengamankan pencuri diwilayah Kecamatan Banyuates.

“Kami tegaskan viralnya video di media sosial tadi malam bukan pelaku pencurian, tetapi pelaku pelecehan seksual yang menabrak mobil karena dikejar korban dan warga,” tuturnya.

Saat ini, pelaku DRR dan barang bukti dibawa ke Mapolres Sampang guna penyidikan lebih lanjut.

(Arief Setyadi )

      
