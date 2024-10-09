Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tak Dinafkahi Batin oleh Istri, Pria Ini Nekat Begal Payudara 4 Siswi SMP

Sony Hermawan , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |20:12 WIB
Tak Dinafkahi Batin oleh Istri, Pria Ini Nekat Begal Payudara 4 Siswi SMP
Ilustrasi pelaku begal payudara (Foto: Dok Okezone)
SURABAYA - Seorang begal payudara di Surabaya, Jawa Timur diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tersangka melakukan aksi cabul tersebut sejak tiga bulan tak diberi jatah oleh istrinya karena sedang hamil.

Pelaku inisial RBR (19) itu diamankan di rumahnya, Jalan Pandegiling, Surabaya. Sementara pelaku melakukan aksi begal payudara terhadap 4 siswi SMP di kawasan Rungkut Surabaya.

Penangkapan pelaku berkat rekaman CCTV yang viral di media sosial. Dari tangan tersangka, petugas menyita baju dan helm yang dikenakan tersangka saat melakukan aksi cabulnya.

Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka melakukan begal payudara untuk memuaskan nafsunya karena selama tiga bulan tak diberi jatah istrinya karena sedang hamil. Sehingga, untuk melampiaskan nafsunya dirinya mencari kesempatan dengan berbuat cabul.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Aris Purwanto mengatakan, modus yang digunakan tersangka yaitu dengan pura-pura bertanya alamat. Kemudian, tersangka mendekati korban dan ketika ada kesempatan korban langsung berbuat cabul dan langsung kabur. Pelaku merasa puas setelah melakukan perbuatan cabulnya.

Akibat perbuatannya, tersangka harus menjalani proses hukum dan mendekam di tahanan Polres Tabes, Surabaya. Tersangka harus terpisah dengan istrinya dan tak bisa menyaksikan kelahiran anak pertamanya karena terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
