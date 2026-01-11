Gempa Dahsyat M7,1 Talaud, BNPB Belum Terima Laporan Korban Jiwa dan Kerusakan Bangunan

Gempa Dahsyat M7,1 Talaud, BNPB Belum Terima Laporan Korban Jiwa dan Kerusakan Bangunan

SULUT – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau perkembangan terkini imbas adanya gempa bumi dengan kekuatan 7,1 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 10 Januari 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud bersama BPBD Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan guna mengidentifikasi dampak gempa serta mengantisipasi potensi gempa susulan.

“Hingga laporan ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan,” kata Abdul, Minggu (11/1/2026).

Dia juga mengimbau agar masyarakat di wilayah terdampak agar tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

“Masyarakat juga diminta untuk menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, memastikan kondisi lingkungan sekitar aman, serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait,” ujar dia.

Sekadar informasi, berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi tersebut memiliki parameter dengan koordinat 3,64 Lintang Utara dan 126,98 Bujur Timur pada kedalaman 17 kilometer.