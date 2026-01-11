Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dahsyat M7,1 Talaud, BNPB Belum Terima Laporan Korban Jiwa dan Kerusakan Bangunan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |10:49 WIB
Gempa Dahsyat M7,1 Talaud, BNPB Belum Terima Laporan Korban Jiwa dan Kerusakan Bangunan
Gempa Dahsyat M7,1 Talaud, BNPB Belum Terima Laporan Korban Jiwa dan Kerusakan Bangunan
A
A
A

SULUT – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau perkembangan terkini imbas adanya gempa bumi dengan kekuatan 7,1 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 10 Januari 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud bersama BPBD Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan guna mengidentifikasi dampak gempa serta mengantisipasi potensi gempa susulan.

“Hingga laporan ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan,” kata Abdul, Minggu (11/1/2026).

Dia juga mengimbau agar masyarakat di wilayah terdampak agar tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

“Masyarakat juga diminta untuk menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, memastikan kondisi lingkungan sekitar aman, serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait,” ujar dia.

Sekadar informasi, berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa bumi tersebut memiliki parameter dengan koordinat 3,64 Lintang Utara dan 126,98 Bujur Timur pada kedalaman 17 kilometer.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/340/3132905/gempa-bzTy_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,6 Guncang Karatung Sulawesi Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/340/3059789/gempa-yTwY_large.jpg
Melonguane Sulut Digoyang Gempa Kekuatan M4,5 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/340/3058953/gempa-aJkN_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Bolaang Mongondow Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194725//gempa_talaud-G5mI_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,1 Guncang Kepulauan Talaud Sulut, BNPB: Belum Ada Laporan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194681//gempa-Pv94_large.jpg
Breaking News! Gempa M7,1 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194644//gempa-DdIv_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Kuta Selatan Bali, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement