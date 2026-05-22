4 Pelaku Begal Ditangkap, Ada yang Beraksi 190 TKP di Jakarta

JAKARTA - Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya kembali menangkap empat pelaku begal yang beraksi di wilayah Jakarta. Dari para pelaku yang diamankan, polisi menyebut mereka telah beraksi sebanyak 190 kali di sejumlah lokasi.

“Dari yang sudah dilakukan tindakan tegas dan terukur, sementara kami dapat informasi dari yang bersangkutan, 190 TKP sudah mereka lakukan perbuatannya dari sejak bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Mei 2026,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, Jumat (22/5/2026).

Iman menjelaskan, sebagian pelaku yang diamankan turut menggunakan senjata api. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendalaman terkait kepemilikan senjata tersebut.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan. Sesuatu hal yang mengganggu dan meresahkan masyarakat, harus sama-sama kita perangi dan tidak boleh kita biarkan. Maka, kami sedang melakukan pengembangan ke sana, dari mana sumber senjata api tersebut,” ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sedang melakukan analisis digital dari ponsel milik para pelaku yang sudah diamankan. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu apakah ada jaringan yang menerima hasil kejahatan hingga jaringan-jaringan lainnya.