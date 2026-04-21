PPSU Dipukuli Begal di Pasar Minggu, Ini Kronologinya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |02:02 WIB
PPSU Dipukuli Begal di Pasar Minggu, Ini Kronologinya
Ilustrasi PPSU pukuli begal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Foto: Ist)
JAKARTA — Petugas PPSU, Nasri menjadi korban dugaan kekerasan oleh terduga pelaku pencurian di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu 19 April 2026. Korban diserang setelah sebelumnya sempat menggagalkan aksi percobaan pencurian.

“Anggota sudah melakukan pengecekan dan olah TKP di lokasi kejadian, dan mengarahkan korban untuk membuat laporan,” ujar Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, peristiwa bermula saat anggota PPSU tersebut sedang menyapu di Jalan Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Korban yang datang menggunakan sepeda motor memarkirkan kendaraannya di depan sebuah toko buah.

Tiba-tiba, korban melihat seseorang yang mencurigakan menaiki sepeda motor, di mana salah satunya langsung duduk di atas motor miliknya. Sontak, korban berteriak “maling”, sehingga dua orang terduga pelaku langsung melarikan diri dari lokasi.

“Setelah itu pelaku kembali dan terjadi pemukulan terhadap korban sehingga korban mengalami luka pada bagian wajahnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, korban kemudian harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini, korban belum membuat laporan kepolisian karena masih dalam kondisi sakit.

Berita Terkait
3 Tersangka Begal Petugas Damkar di Gambir Ternyata Residivis
Identitasnya Dikantongi, 4 Begal Damkar di Gambir yang Masih Buron Diburu Polisi
Pramono Minta Satpol PP DKI Kawal Kasus Petugas Damkar Dibegal
Petugas Damkar Dibegal di Gambir Jakpus, Motor dan Ponsel Raib
Dicegat Perampok Saat Bawa Uang Rp450 Juta, Karyawan Lolos dari Maut
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
