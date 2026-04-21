PPSU Dipukuli Begal di Pasar Minggu, Ini Kronologinya

JAKARTA — Petugas PPSU, Nasri menjadi korban dugaan kekerasan oleh terduga pelaku pencurian di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu 19 April 2026. Korban diserang setelah sebelumnya sempat menggagalkan aksi percobaan pencurian.

“Anggota sudah melakukan pengecekan dan olah TKP di lokasi kejadian, dan mengarahkan korban untuk membuat laporan,” ujar Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, peristiwa bermula saat anggota PPSU tersebut sedang menyapu di Jalan Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Korban yang datang menggunakan sepeda motor memarkirkan kendaraannya di depan sebuah toko buah.

Tiba-tiba, korban melihat seseorang yang mencurigakan menaiki sepeda motor, di mana salah satunya langsung duduk di atas motor miliknya. Sontak, korban berteriak “maling”, sehingga dua orang terduga pelaku langsung melarikan diri dari lokasi.

“Setelah itu pelaku kembali dan terjadi pemukulan terhadap korban sehingga korban mengalami luka pada bagian wajahnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, korban kemudian harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga kini, korban belum membuat laporan kepolisian karena masih dalam kondisi sakit.

(Arief Setyadi )

