HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Hari Beraksi, Pemburu Begal Polda Metro Tangkap 36 Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |12:30 WIB
4 Hari Beraksi, Pemburu Begal Polda Metro Tangkap 36 Pelaku
Ilustrasi begal (Foto: Dok Freepik)
JAKARTA - Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya telah menangkap 36 pelaku begal dalam operasi intensif yang dilakukan selama empat hari berturut-turut, tepatnya pada Kamis 21 Mei 2026 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menerangkan 36 pelaku yang ditangkap merupakan angka gabungan dari jajaran Polres hingga Polsek.

“Kami sudah melakukan secara intens. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu jadi 20 orang,” kata Iman, Jumat (22/5/2026).

Dia mengungkapkan, jajaran Polres hingga Polsek juga turut mengamankan para pelaku begal. Adapun jumlah pelaku yang diamankan sebanyak 16 orang.

“Kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama, itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang,” ujar dia.

Sementara itu, Iman menegaskan setiap tindakan tegas dan terukur yang dilakukan jajarannya terhadap pelaku dipastikan berpedoman pada Peraturan Kapolri hingga KUHP yang berlaku.

“Hal ini tentunya adalah dalam rangka menjamin setiap upaya dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kami sebagai aparat penegak hukum adalah tindakan yang menghormati hak asasi manusia,” katanya.

(Arief Setyadi )

