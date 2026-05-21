Polisi Tangkap 6 Pelaku Begal yang Beraksi di Jakarta, Ini Motifnya!

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap enam orang pelaku pencurian dan begal yang beraksi di wilayah Jakarta. Para pelaku beralasan melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membeli narkoba.

"Motif yang terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, yang pertama ada yang motifnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian yang kedua, ada juga yang digunakan untuk membeli narkoba," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, Kamis (21/5/2026).

Polisi juga melakukan tes urine terhadap para pelaku yang ditangkap.Hasilnya, sebagian positif mengandung narkoba.

"Karena sebagian dari yang kami lakukan penangkapan juga setelah dilakukan pemeriksaan atau tes urine, itu yang bersangkutan urinenya positif mengandung amfetamin," ujar dia.

2 Pelaku Ditembak

Sebelumnya, Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku begal di Jakarta dan sekitarnya. Terbaru, polisi menangkap enam orang tersangka.

"Hari ini kami melakukan penangkapan terhadap enam orang tersangka yang sempat viral juga beritanya di media sosial," ungkap Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (20/5/2026).