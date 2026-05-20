Polisi Gagalkan Aksi Begal di Tanjung Priok, Pelaku Bersenjata Golok dan Celurit Ditangkap

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan aksi begal. Dalam operasi ini, dua orang ditangkap beserta senjata tajam jenis golok dan celurit.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP A.A. Ngurah Made Pandu Prabawa mengungkapkan, kedua pelaku berinisial MA dan BR merupakan residivis pelaku kejahatan jalanan.

"Berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan, polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit," kata Pandu kepada awak media, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Pandu menjelaskan, pengungkapan ini bermula saat personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan patroli melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor di Jalan Raya Pluit Karang Utara, Jakarta Utara.

"Petugas kemudian menghentikan keduanya yang diketahui berinisial MA dan BR untuk dilakukan pemeriksaan awal," ujar Pandu.

Berawal dari kecurigaan, polisi langsung melakukan penggeledahan. Alhasil, dari MA, polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 sentimeter yang disimpan di dalam tas kain selempang.

"Sementara dari BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 sentimeter yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan," ucap Pandu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan data dan identitas, baik MA maupun BR merupakan residivis yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.