HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nataru Diprediksi Padat, Polisi Siagakan Pengamanan Ketat di Pelabuhan Tanjung Priok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |19:30 WIB
Nataru Diprediksi Padat, Polisi Siagakan Pengamanan Ketat di Pelabuhan Tanjung Priok
Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2025 (foto: Okezone)
JAKARTA – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2025, sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan pelayanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing menyebutkan apel tersebut diikuti oleh personel gabungan TNI, Polri, serta stakeholder terkait. Ia menegaskan, apel gelar pasukan ini merupakan pengecekan akhir kesiapan personel dan sarana prasarana dalam rangka pengamanan Nataru.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan serta sinergi seluruh pihak.

"Polri bersama stakeholder melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan, serta didukung ribuan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu," kata Martuasah kepada awak media, Jumat (19/12/2025).

Ia menambahkan, pengamanan akan difokuskan pada pemetaan potensi gangguan kamtibmas dan kamseltibcarlantas, rekayasa lalu lintas, pengamanan tempat ibadah, objek vital, kawasan wisata, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan cuaca ekstrem. Optimalisasi layanan darurat Polisi 110 dan komunikasi publik juga menjadi perhatian utama.

 

Halaman:
1 2
      
