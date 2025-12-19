Polri Gelar Operasi Lilin 2025, Pastikan Perayaan Nataru Aman dan Nyaman

JAKARTA – Polri menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Lilin 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan aman dan nyaman.

"Alhamdulillah, hari ini kita baru saja melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025, yaitu operasi kepolisian skala nasional yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan pergantian tahun,” kata Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Fadil menjelaskan, apel gelar pasukan ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal dan merayakan Tahun Baru.

“Yang ingin saya tegaskan, ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan spiritual saat ibadah, serta keamanan sosial dalam momen kebersamaan dan perayaan,” ujarnya.

Dalam Operasi Lilin 2025, lanjut Fadil, personel kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penjagaan, tetapi juga membantu, menyapa, dan menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Operasi ini tentunya tidak dilakukan sendiri, melainkan bersama seluruh stakeholder terkait. Kami tidak ingin masyarakat hanya melihat seragam, tetapi benar-benar merasakan kehadiran polisi yang dapat diandalkan, humanis, dan siap menolong,” pungkasnya.

(Awaludin)