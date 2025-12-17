Dishub DKI Siagakan 2.500 Personel Jaga Terminal hingga Tempat Wisata Selama Nataru

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan 2.500 personel untuk mengamankan mobilitas masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Pengamanan difokuskan di terminal angkutan umum hingga kawasan wisata yang diprediksi ramai pengunjung.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebutkan ribuan personel tersebut disiagakan baik di darat maupun di laut. Untuk pelayanan transportasi laut, Dishub DKI melakukan pengamanan dan pengaturan perjalanan menuju Kepulauan Seribu.

"Total kita kerahkan 2.500 personel. Terkait pengaturan di laut, tentu pelayanan ke masyarakat Kepulauan Seribu. Di darat, ada terminal, kita memiliki empat terminal utama dan tiga terminal bantuan," kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Syafrin menjelaskan, pihaknya menyiapkan empat terminal utama dan tiga terminal bantuan untuk melayani pergerakan masyarakat keluar dan masuk Jakarta selama Nataru.

"Terminal utama itu ada Terminal Terpadu Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok. Sementara terminal bantuannya ada Terminal Muara Angke," ujarnya.