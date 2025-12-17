Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dishub DKI Siagakan 2.500 Personel Jaga Terminal hingga Tempat Wisata Selama Nataru

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:18 WIB
Dishub DKI Siagakan 2.500 Personel Jaga Terminal hingga Tempat Wisata Selama Nataru
Anggota Dishub DKI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengerahkan 2.500 personel untuk mengamankan mobilitas masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Pengamanan difokuskan di terminal angkutan umum hingga kawasan wisata yang diprediksi ramai pengunjung.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebutkan ribuan personel tersebut disiagakan baik di darat maupun di laut. Untuk pelayanan transportasi laut, Dishub DKI melakukan pengamanan dan pengaturan perjalanan menuju Kepulauan Seribu.

"Total kita kerahkan 2.500 personel. Terkait pengaturan di laut, tentu pelayanan ke masyarakat Kepulauan Seribu. Di darat, ada terminal, kita memiliki empat terminal utama dan tiga terminal bantuan," kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Syafrin menjelaskan, pihaknya menyiapkan empat terminal utama dan tiga terminal bantuan untuk melayani pergerakan masyarakat keluar dan masuk Jakarta selama Nataru.

"Terminal utama itu ada Terminal Terpadu Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok. Sementara terminal bantuannya ada Terminal Muara Angke," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190468//gubernur_bank_indonesia-jyXw_large.jpg
BI Antisipasi Lonjakan Tukar Uang pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190397//banjir-80pP_large.jpg
Antisipasi Cuaca Buruk Nataru 2025-2026 Manajemen Risiko di Tempat Wisatawan Perlu Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190393//menhub-i4Lr_large.jpg
Menhub Minta Operator Penyeberangan Selat Bali Tidak Kompromi Soal Keselamatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3190109//polri-s8yJ_large.jpg
Jelang Nataru, Polisi Antisipasi Kriminalitas dan Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190077//polri-PLq8_large.jpg
Polri Siapkan Contraflow dan One Way saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190068//polri-Xwbc_large.jpg
Kapolri Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Sinergisitas Stakeholder Kunci Pelayanan Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement