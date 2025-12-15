Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Sinergisitas Stakeholder Kunci Pelayanan Nataru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |19:31 WIB
Kapolri Hadiri Rakor Lintas Sektoral, Sinergisitas Stakeholder Kunci Pelayanan Nataru
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rapat koordinasi lintas sektoral persiapan Nataru (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam rakor lintas sektoral tersebut, Sigit menekankan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh stakeholder. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal kepada masyarakat saat merayakan Nataru.

“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini adalah keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kita minta kita terus bekerja sama, bersatu padu dari pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sigit saat memberikan sambutan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, Sigit menegaskan personel kepolisian akan dikerahkan di titik-titik yang memiliki kerawanan seiring potensi pergerakan masyarakat saat Nataru. Anggota Polri dipastikan siap memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik bagi warga.

Khususnya, kata Sigit, di wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Diperlukan kesiapan khusus untuk penanganan pelayanan dan pengamanan di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
