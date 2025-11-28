Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin apel Pam Swakarsa yang diikuti sekitar 1.500 orang Satpam dan Satkamling se-Jakarta. Dalam apel tersebut, Irjen Asep mengajak semua pihak untuk bersinergi menjaga keamanan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Apel ini diikuti lebih dari 1.500 orang. Terdiri dari kurang lebih 800 personel Satpam dan 500 personel Satkamling,” kata Irjen Asep dalam amanatnya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jumat (28/11/2025).

Irjen Asep menjelaskan, aktivitas masyarakat pada momen Nataru biasanya meningkat hingga 60 persen, terutama di pusat perbelanjaan, tempat ibadah, bandara, dan ruang publik lainnya.

“Hal tersebut menandakan akan ada peningkatan potensi gangguan Kamtibmas, seperti adanya pencurian, percopetan, scamming ATM, penipuan digital, dan kejahatan jalan lainnya yang memanfaatkan kelengahan kita semua. Untuk itu, kita tidak boleh gentar, justru inilah panggilan tanggung jawab dan pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Satpam dan Satkamling merupakan garda terdepan yang langsung hadir di tengah masyarakat. Ia mengimbau mereka untuk bersinergi dalam menjaga keamanan selama Nataru.