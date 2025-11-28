Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |10:23 WIB
Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri pimpin apel Pam Swakarsa (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin apel Pam Swakarsa yang diikuti sekitar 1.500 orang Satpam dan Satkamling se-Jakarta. Dalam apel tersebut, Irjen Asep mengajak semua pihak untuk bersinergi menjaga keamanan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Apel ini diikuti lebih dari 1.500 orang. Terdiri dari kurang lebih 800 personel Satpam dan 500 personel Satkamling,” kata Irjen Asep dalam amanatnya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jumat (28/11/2025).

Irjen Asep menjelaskan, aktivitas masyarakat pada momen Nataru biasanya meningkat hingga 60 persen, terutama di pusat perbelanjaan, tempat ibadah, bandara, dan ruang publik lainnya.

“Hal tersebut menandakan akan ada peningkatan potensi gangguan Kamtibmas, seperti adanya pencurian, percopetan, scamming ATM, penipuan digital, dan kejahatan jalan lainnya yang memanfaatkan kelengahan kita semua. Untuk itu, kita tidak boleh gentar, justru inilah panggilan tanggung jawab dan pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Satpam dan Satkamling merupakan garda terdepan yang langsung hadir di tengah masyarakat. Ia mengimbau mereka untuk bersinergi dalam menjaga keamanan selama Nataru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186341/dpr_ri-NF80_large.jpg
Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183051/agus-98H3_large.jpg
Siaga Nataru 2026, Korlantas Polri Siapkan Skenario Pengamanan Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101229/tahun_baru-S9G0_large.jpg
Nataru Berlangsung Aman, Usman Hamid Akui Sempat Khawatir dengan Insiden Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101106/warga_balik_ke_jabotabek_usai_libur_tahun_baru-JmS2_large.jpg
344 Ribu Kendaraan Balik ke Jabotabek Usai Libur Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/512/3101088/tol_prambanan_ditutup_usai_nataru-fGvV_large.jpg
Libur Nataru Berakhir, Gerbang Tol Prambanan Kembali Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/525/3099512/kasatlantas_polrestabes_bandung_akbp_eko_iskandar-2AZd_large.jpeg
Warga Dilarang Rayakan Malam Tahun Baru di Flyover Pasupati Bandung, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement