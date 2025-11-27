Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |19:35 WIB
Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat
Gedung DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, meminta pengamanan depot Bahan Bakar Minyak (BBM) diperketat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Di samping itu, ia juga mengapresiasi pemerintah yang menjaga ketersediaan pasokan elpiji bersubsidi 3 kilogram. 

Menteri Pertahanan Syafrie Sjamsudin diketahui menugaskan TNI untuk membantu menjaga keamanan kilang-kilang Pertamina sebagai aset strategis nasional. Langkah tersebut, menurutnya penting untuk mencegah potensi sabotase maupun gangguan keamanan yang bisa berdampak pada kelancaran suplai energi kepada masyarakat.

“Kilang adalah objek vital negara. Pengamanannya sangat krusial karena sedikit saja terjadi gangguan, dampaknya bisa dirasakan luas. Saya mendukung penuh upaya pengamanan tersebut,” ujar Yulian dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Kendati penguatan keamanan jangan boleh berhenti pada pengamanan kilang. Namun, depot-depot Pertamina di berbagai daerah juga perlu mendapatkan perhatian serius sebagai mata rantai distribusi BBM dari kilang ke SPBU.

“Keamanan depot BBM di daerah juga harus diperketat. Jangan sampai fokus hanya pada kilang, sementara titik distribusi lain justru rentan dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
