Arus Balik Nataru, Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan Naik 40 Persen

JAKARTA - Kawasan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (3/1/2026) ini ramai penumpang yang datang maupun hendak berangkat. Setidaknya, sudah ada kenaikan 40 persen penumpang yang tiba saat arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini.

"Jadi untuk arus balik, kita mengumpulkan data dari pukul 00.00 dini hari malam sampai jam 10 tadi pagi, kita menerima kedatangan bus sekitar 31 kendaraan dengan jumlah penumpang sekitar 210 orang," ujar Komandan Regu Terminal Kampung Rambutan, Asroza Yanuar pada wartawan, Sabtu (3/1/2025).

Menurutnya, jumlah tersebut meningkat 40 persen dibandingkan hari biasa, meski belum begitu signifikan. Tak hanya jumlah penumpang kedatangan yang ramai, jumlah penumpang yang hendak berangkat dari Terminal Kampung Rambutan juga masih cukup ramai.

Itu karena, kata dia, banyak masyarakat yang berlibur di Jakarta selama momen Nataru berniat kembali ke kampung halamannya masing-masing. Namun, jumlahnya tidak begitu signifikan dibandingkan saat menjelang libur Nataru kemarin.

"Itu adanya keramaian penumpang, khususnya penumpang yang arus balik juga yang dari daerah ke kota, itu khususnya Sumatera, Padang, Palembang, dan Lampung. Jadi mereka habis liburan di Jakarta selama liburan Nataru dan hari ini mereka kembali ke daerah," tuturnya.



