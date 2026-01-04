Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik, Stasiun Pasar Senen Padat di Hari Terakhir Libur Nataru

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |17:45 WIB
Arus Balik, Stasiun Pasar Senen Padat di Hari Terakhir Libur Nataru
Stasiun Pasar Senen arus balik Nataru (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dipadati penumpang pada Minggu (4/1/2026). Kepadatan terjadi seiring hari ini menjadi hari terakhir libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sebelum masyarakat kembali beraktivitas.

Pantauan di lokasi, sejak pagi hari area kedatangan terlihat ramai berdatangan. Penumpang terlihat membawa koper dan barang bawaannya masing-masing.

Sementara, area keberangkatan dari Stasiun ini juga tak kalah ramai. Penumpang terlihat sibuk mencetak tiket di loket manual atau memenuhi area ruang tunggu Stasiun.

Meski padat, arus penumpang terpantau tetap lancar dengan pengaturan dari petugas PT Kereta Api Indonesia (KAI). Petugas stasiun juga disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang serta menjaga ketertiban.

Rizky (26) salah satu penumpang asal Yogyakarta mengaku memilih perjalanan arus balik satu hari sebelum hari kerja dimulai untuk memanfaatkan seluruh waktu liburnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193501/gerbang_tol-Pptm_large.jpg
Arus Balik Nataru, 50.171 Kendaraan Bergerak dari Timur Transjawa Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193367/suasana_di_terminal_kampung_rambutan-B81g_large.jpg
Puncak Arus Balik Libur Nataru di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193356/suasana_di_terminal_kampung_rambutan-2Dit_large.jpg
Arus Balik Nataru, Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan Naik 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193336/suasana_di_terminal_kampung_rambutan-TAWM_large.jpg
Jelang Akhir Libur Nataru, Begini Suasana Terminal Kampung Rambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193145/arus_balik_libur_nataru_di_stasiun_pasar_senen-l94G_large.jpg
Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192496/polda_metro_jaya-Y2oy_large.jpg
Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Lonjakan Arus Balik Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement