Arus Balik, Stasiun Pasar Senen Padat di Hari Terakhir Libur Nataru

JAKARTA – Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dipadati penumpang pada Minggu (4/1/2026). Kepadatan terjadi seiring hari ini menjadi hari terakhir libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), sebelum masyarakat kembali beraktivitas.

Pantauan di lokasi, sejak pagi hari area kedatangan terlihat ramai berdatangan. Penumpang terlihat membawa koper dan barang bawaannya masing-masing.

Sementara, area keberangkatan dari Stasiun ini juga tak kalah ramai. Penumpang terlihat sibuk mencetak tiket di loket manual atau memenuhi area ruang tunggu Stasiun.

Meski padat, arus penumpang terpantau tetap lancar dengan pengaturan dari petugas PT Kereta Api Indonesia (KAI). Petugas stasiun juga disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang serta menjaga ketertiban.

Rizky (26) salah satu penumpang asal Yogyakarta mengaku memilih perjalanan arus balik satu hari sebelum hari kerja dimulai untuk memanfaatkan seluruh waktu liburnya.