KAI Daop 1 Jakarta Prediksi Puncak Arus Balik Libur Nataru 4 Januari 2026

JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan terjadi pada Minggu (4/1/2026).

1. Puncak Arus Balik

Hal itu disampaikan Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo kepada wartawan pada Sabtu (3/1/2026).

"Jadi nanti sampai besok kedatangan penumpang itu mungkin yang tertinggi ya, untuk besok Hari Minggu," kata Franoto.

"Kemungkinan lebih dari 51 ribu juga ya, mendekati 52 ribu (penumpang) itu untuk Kereta Api Jarak Jauh dan KA lokal, campuran," sambungnya.

Sebelumnya, KAI Daop 1 Jakarta mencatat, penumpang kereta api jarak jauh dan KA lokal yang datang di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat mencapai 51.165 orang. Sementara penumpang yang berangkat sebanyak 39.648 orang. Data tersebut per pukul 08.00 WIB hari ini.

Di Pasar Senen tercatat 15.324 penumpang turun dan 13.967 penumpang naik. Sementara di Stasiun Gambir terdapat 14.448 penumpang turun dan 8.725 penumpang naik. Stasiun Bekasi dan Jatinegara juga mencatat pergerakan penumpang yang signifikan.

Secara kumulatif, selama periode 18 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta telah melayani 763.403 penumpang berangkat dan 745.249 penumpang datang.



(Erha Aprili Ramadhoni)