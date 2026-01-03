Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Balik Libur Nataru di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 4 Januari

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |16:03 WIB
JAKARTA - Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Terminal Kampung Rambutan diprediksi terjadi pada 4 Januari 2026. Diperkirakan 1.700 penumpang akan tiba di Terminal Kampung Rambutan. 

1. Puncak Arus Balik

"Dari daerah kita memperkirakan arus balik kemungkinan besar terjadi di tanggal 5 dini hari, dari jam 1 dinihari sampai jam 10 pagi. Karena akan (mulai normal) bekerja, akan masuk sekolah," ujar Komandan Regu Terminal Kampung Rambutan, Asroza Yanuar pada wartawan di lokasi, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, pada Sabtu (3/1/2025) ini, jumlah kedatangan penumpang di Terminal Kampung sudah mengalami peningkatan meski belum begitu signifikan. Setidaknya, sejak pukul 00.00-10.00 WIB ada sebanyak 210 penumpang tiba di Jakarta.

Dia menambahkan, mereka tiba rata-rata dari daerah Jawa dan Sumatera. Puncak arus balik Nataru diperkirakan terjadi pada Minggu, 4 Januari 2026 hingga Senin, 5 Januari 2026.

"Besok kita memperkirakan lebih kurang sekitar 1.700 penumpang datang saat puncak arus balik dengan armada lebih kurang 150 armada yang akan datang ke Jakarta," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
