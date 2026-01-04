Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Nataru, 50.171 Kendaraan Bergerak dari Timur Transjawa Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |16:08 WIB
Arus Balik Nataru, 50.171 Kendaraan Bergerak dari Timur Transjawa Hari Ini
Gerbang Tol Kejapanan (Foto: Jasamarga)
JAKARTA – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memperkirakan 50.171 kendaraan akan bergerak dari timur menuju barat Transjawa pada hari ini, Minggu (4/1/2026). Hal itu sudah diproyeksikan bahwa puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 masih akan terjadi hari ini.

"Volume kendaraan dari wilayah timur Transjawa diperkirakan mencapai 50.171 kendaraan," kata VP Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, Minggu.

Jumlah ini, kata dia, meningkat sekitar 34% dibandingkan lalu lintas normal yang tercatat sebanyak 38.130 kendaraan.
Sementara itu, puncak arus balik pertama terjadi pada Sabtu, 28 Desember 2025, dengan volume kendaraan dari wilayah timur Transjawa mencapai sekitar 55.729 kendaraan, atau meningkat sekitar 46% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 38.130 kendaraan.

"Realisasi tersebut lebih tinggi dari proyeksi awal JTT, yang sebelumnya diperkirakan mencapai 52.934 kendaraan atau naik 39% dari kondisi normal seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pascalibur Natal dan awal Tahun Baru," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
