HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Akhir Libur Nataru, Begini Suasana Terminal Kampung Rambutan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |12:58 WIB
Jelang Akhir Libur Nataru, Begini Suasana Terminal Kampung Rambutan
Jelang Akhir Libur Nataru, Begini Suasana Terminal Kampung Rambutan (Okezone/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, ramai penumpang pada Sabtu (3/1/2026), jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

1. Arus Balik Nataru

Berdasarkan pantauan di lokasi, kawasan Terminal Kampung Rambutan terlihat ramai penumpang. Namun, jumlahnya belum begitu signifikan. Tampak pula sejumlah bus datang dan berangkat dari terminal tersebut.

Para penumpang bus pun terlihat penuh di kursinya. Tak hanya di dalam bus, penumpang juga ramai di kursi-kursi tunggu. Namun, rata-rata penumpang yang ada di kursi tunggu hendak naik bus.

Itu karena banyak penumpang yang berlibur di Jakarta selama libur Nataru dan berencana pulang kembali ke kampung halamannya. Rata-rata, paling banyak mereka yang berlibur di Jakarta berasal dari wilayah Sumatera.

Sementara mereka yang baru tiba di Jakarta paling banyak berasal dari kawasan Jawa. Banyak dari mereka yang membawa tas hingga koper berisi barang bawaannya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
