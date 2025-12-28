Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta Ditutup Pukul 18.00 WIB

JAKARTA – Car Free Night (CFN) akan digelar di Jalan Sudirman–MH Thamrin, Jakarta, pada malam pergantian tahun, Rabu 31 Desember 2025 malam. Polisi pun akan menutup ruas jalan tersebut dari Bundaran Patung Kuda sampai Bundaran Senayan mulai pukul 18.00 WIB.

“Car Free Night akan diberlakukan di sepanjang ruas Jalan Sudirman–Thamrin. Kawasan ini akan ditutup bagi seluruh kendaraan bermotor pada tanggal 31 Desember 2025 mulai pukul 18.00 s.d. 02.00 WIB,” tulis unggahan akun Instagram @tmcpoldametro, Minggu (28/12/2025).

Demi keamanan dan kenyamanan pelaksanaan CFN, masyarakat diimbau untuk memarkir kendaraannya di kantong parkir resmi yang telah disediakan. Masyarakat diminta agar tidak parkir di bahu jalan.

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat juga diminta untuk mengikuti seluruh arahan petugas di lapangan. “Kami meminta kerja sama Sobat Lantas untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan dan tetap tertib berlalu lintas demi kelancaran arus menuju lokasi perayaan,” ucapnya.

(Arief Setyadi )