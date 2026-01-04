Libur Nataru Berakhir, 15.309 Penumpang Turun di Stasiun Gambir

JAKARTA – Manajer Humas Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan puncak arus balik pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan berlangsung hari ini, Minggu (4/1/2026). Berdasarkan data penjualan tiket, penumpang kereta api (KA) jarak jauh mendominasi yang turun di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta dibandingkan dengan yang berangkat.

"Pergerakan kereta api jarak jauh mendominasi dengan jumlah penumpang naik sebanyak 36.524 orang dan turun 47.259 orang. Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir masih menjadi titik utama mobilitas pelanggan selama periode arus balik Nataru," ujar Franoto, Minggu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan 15.309 penumpang KA jarak jauh turun di Stasiun Gambir, sedangkan yang berangkat berjumlah 9.870 orang. Adapun intensitas kedatangan dan keberangkatan penumpang masih cukup tinggi di Stasiun Pasar Senen.

"Di Stasiun Pasar Senen, jumlah penumpang yang naik tercatat 14.229 orang, sementara yang turun mencapai 14.881 orang. Sementara itu, di Stasiun Gambir, penumpang naik sebanyak 9.870 orang dan penumpang turun 15.309 orang," ujarnya.

Franoto menyampaikan 9.000 tiket masih tersedia hari ini untuk keberangkatan di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta, termasuk tiket diskon transportasi sebesar 30% khusus kelas ekonomi komersial yang masih tersedia hingga 10 Januari 2026.

Franoto juga menyampaikan selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta secara kumulatif melayani 701.415 penumpang naik dan 693.826 penumpang turun untuk layanan kereta api jarak jauh.

Khusus Stasiun Pasar Senen, jumlah kumulatif penumpang naik mencapai 271.569 orang dan penumpang turun 243.893 orang, disusul Stasiun Gambir dengan 221.308 penumpang naik dan 210.843 penumpang turun.

