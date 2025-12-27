Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Mudik Nataru, 1,36 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |15:02 WIB
Arus Mudik Nataru, 1,36 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Arus Mudik Nataru, 1,36 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta (Ilustrasi/Dok Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan tanggal 24 Desember 2025 merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal itu hasil dari rekapitulasi volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta. 

Jumlah tersebut setara dengan 47 persen dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Trans Jawa dan Sumatra.

“Puncak arus mudik terjadi pada tanggal 24 Desember. Dari proyeksi 2,9 juta kendaraan, hingga saat ini sudah 47 persen meninggalkan Jakarta,” kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Sabtu (27/12/2025).

Selain mengevaluasi kecelakaan lalu lintas, Korlantas Polri turut memaparkan perkembangan arus mudik Nataru. Hingga Jumat, 26 Desember 2025, tercatat sekitar 1,36 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta. 

Selain itu, Agus menyebut bahwa angka fatalitas kecelakaan lalu lintas selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) turun signifikan.

Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tercatat turun 23,23 persen. 

“Hasil evaluasi sore ini, alhamdulillah kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia mengalami penurunan sebesar 23,23 persen,” ujar Agus. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192138/jalur_puncak_bogor-6VuP_large.jpg
Libur Natal, Lalu Lintas di Objek Wisata dan Tol Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192129/jalan_sudirman_lancar_saat_libur_nataru-pKxb_large.jpg
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192126/stasiun_pasar_senen-QBE6_large.jpg
Libur Nataru, 41 Ribu Penumpang Kereta Tinggalkan Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940/cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191804/stasiun_gambir-sS7d_large.jpg
Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191789/stasiun_senen-bVU5_large.jpg
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement