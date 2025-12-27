Arus Mudik Nataru, 1,36 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

JAKARTA - Polisi menyatakan tanggal 24 Desember 2025 merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal itu hasil dari rekapitulasi volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta.

Jumlah tersebut setara dengan 47 persen dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Trans Jawa dan Sumatra.

“Puncak arus mudik terjadi pada tanggal 24 Desember. Dari proyeksi 2,9 juta kendaraan, hingga saat ini sudah 47 persen meninggalkan Jakarta,” kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Sabtu (27/12/2025).

Selain mengevaluasi kecelakaan lalu lintas, Korlantas Polri turut memaparkan perkembangan arus mudik Nataru. Hingga Jumat, 26 Desember 2025, tercatat sekitar 1,36 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta.

Selain itu, Agus menyebut bahwa angka fatalitas kecelakaan lalu lintas selama arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) turun signifikan.

Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tercatat turun 23,23 persen.

“Hasil evaluasi sore ini, alhamdulillah kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia mengalami penurunan sebesar 23,23 persen,” ujar Agus.