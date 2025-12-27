Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |13:53 WIB
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Sebagian warga yang tinggal di Jakarta mudik pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Alhasil, sejumlah arus lalu lintas jalan di Jakarta  tampak ramai lancar dari aktivitas kendaraan.

Berdasarkan pantauan pada Sabtu (27/12/2025) siang sekira pukul 11.00 WIB hingga saat ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar dari arah Blok M menuju Bundaran HI. Begitu juga dari arah sebaliknya, kendaraan cenderung ramai lancar.

Suasana tersebut berbeda dibandingkan hari biasanya. Biasanya jalan tersebut sangat sibuk lalu lintasnya hingga membuat macet di sejumlah titiknya. Misalnya saja di Bundaran Senayan, area SUGBK, Putaran Semanggi, Bendungan Hilir, hingga Setiabudi Atas.

Namun, saat ini kemacetan di titik-titik tersebut tidak terjadi di kedua sisi arahnya. Aktivitas masyarakat yang biasanya sangat sibuk berlalu lalang berjalan kaki di area SUGBK, perkantoran, dan pusat perbelanjaan juga tampak hanya segelintir orang.

Tak hanya itu, jalan utama lainnya juga terpantau ramai lancar. Misalnya di Jalan Asia Afrika, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Pangeran Antasari.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192126/stasiun_pasar_senen-QBE6_large.jpg
Libur Nataru, 41 Ribu Penumpang Kereta Tinggalkan Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940/cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191804/stasiun_gambir-sS7d_large.jpg
Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191789/stasiun_senen-bVU5_large.jpg
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715/gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191683/terminal_kampung_rambutan-TlIU_large.jpg
Mudik Nataru, 4 Ribu Orang Berangkat via Terminal Kampung Rambutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement