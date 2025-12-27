Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar

JAKARTA - Sebagian warga yang tinggal di Jakarta mudik pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Alhasil, sejumlah arus lalu lintas jalan di Jakarta tampak ramai lancar dari aktivitas kendaraan.

Berdasarkan pantauan pada Sabtu (27/12/2025) siang sekira pukul 11.00 WIB hingga saat ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar dari arah Blok M menuju Bundaran HI. Begitu juga dari arah sebaliknya, kendaraan cenderung ramai lancar.

Suasana tersebut berbeda dibandingkan hari biasanya. Biasanya jalan tersebut sangat sibuk lalu lintasnya hingga membuat macet di sejumlah titiknya. Misalnya saja di Bundaran Senayan, area SUGBK, Putaran Semanggi, Bendungan Hilir, hingga Setiabudi Atas.

Namun, saat ini kemacetan di titik-titik tersebut tidak terjadi di kedua sisi arahnya. Aktivitas masyarakat yang biasanya sangat sibuk berlalu lalang berjalan kaki di area SUGBK, perkantoran, dan pusat perbelanjaan juga tampak hanya segelintir orang.

Tak hanya itu, jalan utama lainnya juga terpantau ramai lancar. Misalnya di Jalan Asia Afrika, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Pangeran Antasari.

(Erha Aprili Ramadhoni)