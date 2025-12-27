Libur Nataru, 41 Ribu Penumpang Kereta Tinggalkan Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Manager Humas Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyebutkan, pada Sabtu (27/12/2025) ini, tercatat jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen dan Gambir menuju daerah sebanyak 20 ribu lebih penumpang.

"Hari ke-10 masa angkutan Nataru untuk data naik dan turun hari ini Sabtu, 27 Desember 2025 sampai pukul 08.00 WIB total Daop 1 sebanyak 41.993 penumpang naik dan 42.737 penumpang turun," katanya.

Ia menjelaskan, paling banyak stasiun Pasar Senen 14.577 penumpang naik dan 13.891 penumpang turun. "Stasiun Gambir sebanyak 9.666 penumpang naik dan 10.532 penumpang turun," ucapnya.

Menurutnya, total selama 10 hari atau sejak 18-27 Desember 2025, jumlah penumpang kereta api jarak jauh sebanyak penumpang naik 395.805 dan 349.732 penumpang turun di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta. Tujuan favorit adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto.

"Selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencatat 1.577 perjalanan," tuturnya.

Dia menerangkan, hingga Jumat, jumlah tiket yang telah terjual untuk periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 tercatat sebanyak 683.677 tiket, dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 909.536 tempat duduk.