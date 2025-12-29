Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Nataru, 2,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |19:22 WIB
Libur Nataru, 2,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara
Libur Nataru, 2,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara (Jasarmarga Nusantara Tollroad Regional Division)
JAKARTA - Jasa Marga melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat adanya peningkatan volume lalu lintas (lalin) di empat ruas tol Regional Nusantara pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tepatnya pada 18-28 Desember 2025. Total kendaraan yang melintas pada periode tersebut mencapai 2,2 juta unit kendaraan. 

1. Lalu Lintas Nataru

"Secara keseluruhan, total volume lalin yang tercatat mencapai 2.228.658 kendaraan, meningkat sebesar 7,73% dibanding kondisi lalin normal yang berjumlah 2.068.753 kendaraan," ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Tyas Pramoda Wardhani, melalui keterangannya, Senin (29/12/2025).

Pihaknya mencatat ruas tol yang konsisten meningkat, yaitu Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), Ruas Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Ruas Tol Manado-Bitung (Mabit), serta Ruas Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura-Prambanan. Ruas Tol MKTT tercatat total volume lalin sejumlah 185.085 kendaraan melintas. Angka tersebut meningkat 11,5% dibanding total volume lalin normal yaitu 166.033 kendaraan.

"Berdasarkan data tersebut, 60.978 kendaraan tercatat masuk dari GT Kualanamu yang berasal dari arah Bandar Udara Internasional Kualanamu. Angka tersebut lebih tinggi 23,49% dibanding total volume lalin normal yang melintas di GT Kualanamu yaitu 49.380 kendaraan. Sementara 65.446 kendaraan terdata menuju Bandar Udara Internasional Kualanamu melalui GT Kualanamu, meningkat 17,23% dibanding total volume lalin normal yaitu 55.829 kendaraan," tuturnya.

Dia menerangkan, ruas Tol Balsam tercatat total volume lalin sejumlah 185.469 kendaraan atau meningkat 50% dibanding total volume lalin normal yaitu 123.651 kendaraan. Sementara di Ruas Tol Mabit tercatat total volume lalin sebanyak 91.744 kendaraan atau meningkat 28,5% dibanding dengan total volume lalin normal yaitu 71.417 kendaraan. 

 

