Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta

JAKARTA - Para penumpang mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, saat arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Jumat (2/1/2026). Tercatat lebih dari 46 ribu penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun yang ada di bawah naungan Daop 1 Jakarta.

1. Arus Balik Libur Nataru

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah penumpang turun dari kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen. Mereka terlihat membopong hingga menenteng tas ransel.

Sejumlah penumpang berjalan ke arah keluar dari pintu kedatangan. Tampak sejumlah porter juga membantu para penumpang. Lobi Stasiun Pasar Senen pun tampak dipenuhi penumpang, baik yang hendak berangkat maupun tiba di Stasiun Pasar Senen.

"Jadi untuk di Daop 1 hari ini yang berangkat atau yang naik itu sebanyak 39.000 lebih. Sedangkan yang tiba atau yang datang itu lebih besar lagi, jumlah penumpangnya sebanyak 46.800 lebih penumpang," ujar Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo, saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).

Rinciannya adalah jumlah penumpang yang naik melalui Pasar Senen sebanyak 14.264, sedangkan yang turun ada 15.144 orang. Sementara penumpang yang naik di Stasiun Gambir ada 9.258 orang dan turun sebanyak 11.984 orang.

Kemudian, jumlah penumpang yang naik di Stasiun Bekasi ada 5.251 orang dan turun ada 6.013. Sementara itu, jumlah penumpang yang naik di Stasiun Jatinegara ada 1.960 dan penumpang yang turun 4.535 orang.