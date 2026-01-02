Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |11:30 WIB
Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta
Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta (Okezone/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Para penumpang mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, saat arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Jumat (2/1/2026). Tercatat lebih dari 46 ribu penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun yang ada di bawah naungan Daop 1 Jakarta.

1. Arus Balik Libur Nataru

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah penumpang turun dari kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen. Mereka terlihat membopong hingga menenteng tas ransel.

Sejumlah penumpang berjalan ke arah keluar dari pintu kedatangan. Tampak sejumlah porter juga membantu para penumpang. Lobi Stasiun Pasar Senen pun tampak dipenuhi penumpang, baik yang hendak berangkat maupun tiba di Stasiun Pasar Senen.

"Jadi untuk di Daop 1 hari ini yang berangkat atau yang naik itu sebanyak 39.000 lebih. Sedangkan yang tiba atau yang datang itu lebih besar lagi, jumlah penumpangnya sebanyak 46.800 lebih penumpang," ujar Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta, Franoto Wibowo, saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).

Rinciannya adalah jumlah penumpang yang naik melalui Pasar Senen sebanyak 14.264, sedangkan yang turun ada 15.144 orang. Sementara penumpang yang naik di Stasiun Gambir ada 9.258 orang dan turun sebanyak 11.984 orang.

Kemudian, jumlah penumpang yang naik di Stasiun Bekasi ada 5.251 orang dan turun ada 6.013. Sementara itu, jumlah penumpang yang naik di Stasiun Jatinegara ada 1.960 dan penumpang yang turun 4.535 orang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192496/polda_metro_jaya-Y2oy_large.jpg
Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Lonjakan Arus Balik Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192494/jasamarga_nusantara_tollroad_regional_division-DKyt_large.jpg
Libur Nataru, 2,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192277/car_free_nigth-Ikfi_large.jpg
Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta Ditutup Pukul 18.00 WIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192141/gerbang_tol-UGoy_large.jpg
Arus Mudik Nataru, 1,36 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192138/jalur_puncak_bogor-6VuP_large.jpg
Libur Natal, Lalu Lintas di Objek Wisata dan Tol Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192129/jalan_sudirman_lancar_saat_libur_nataru-pKxb_large.jpg
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas di Jakarta Lancar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement