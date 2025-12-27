Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Natal, Lalu Lintas di Objek Wisata dan Tol Macet

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |14:50 WIB
Libur Natal, Lalu Lintas di Objek Wisata dan Tol Macet
Libur Natal, Lalu Lintas di Objek Wisata dan Tol Macet (Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi menyatakan pada momen libur Natal, arus lalu lintas di sejumlah objek wisata dan jalan tol macet. Rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengurai kepadatan. 

1. Lalu Lintas Macet

Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan, lokasi wisata yang terpantau mengalami kemacetan arus lalin di antaranya, Gadog, Malioboro Yogyakarta, serta Karanganyar, Jawa Tengah. 

"Menuju kawasan wisata memang terjadi kepadatan, tetapi jajaran di wilayah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi,” kata Agus dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Agus menyebut, kemacetan juga terjadi di beberapa ruas tol pada pagi hari akibat terjadinya kecelakaan. Namun, situasi tersebut telah berhasil diatasi.

"Tadi pagi sempat terjadi perlambatan akibat kecelakaan. Namun, sudah kita antisipasi. Sejak pagi juga telah dilakukan contraflow,” ujar Agus.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
