HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Sebut Kendaraan Keluar Jakarta Naik 11% di Momen Nataru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |16:58 WIB
Kakorlantas Sebut Kendaraan Keluar Jakarta Naik 11% di Momen Nataru
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menyebut terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kenaikan tersebut tercatat lebih dari 11 persen.

Irjen Agus menjelaskan, angka tersebut dihitung berdasarkan perbandingan arus lalu lintas pada periode 18 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Data kendaraan keluar Jakarta dipantau melalui lalu lintas harian rata-rata normal (LHRN) di empat gerbang tol utama, yakni Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa.

"Total kendaraan keluar Jakarta mencapai 2.638.184 unit, naik 11,49 persen dibandingkan data LHRN sebanyak 2.366.223 kendaraan," kata Agus kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Ia menuturkan, jika dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025, jumlah kendaraan keluar Jakarta juga mengalami kenaikan sebesar 3,40%.

"Total kendaraan keluar Jakarta 2.638.186 unit, naik 3,40 persen dibandingkan tahun 2024/2025 yang tercatat sebanyak 2.551.147 kendaraan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
