Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arahan Kapolri! Kakorlantas Minta Jajarannya Gaungkan Program Polantas Menyapa dan Melayani

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |18:32 WIB
Arahan Kapolri! Kakorlantas Minta Jajarannya Gaungkan Program Polantas Menyapa dan Melayani
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho
A
A
A

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menginstruksikan jajarannya untuk memasifkan program Polantas Menyapa dan Melayani. Langkah ini merupakan arahan langsung dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, Listyo menekankan agar setiap anggota Polri hadir sebagai sosok penolong dan pelayan masyarakat yang humanis.

"Sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, semangat melayani harus menjadi urat nadi setiap anggota di lapangan. Polantas bukan hanya pengatur jalan, tapi pelayan yang hadir dengan empati," ujar Irjen Agus Senin (2/2/2026).

Irjen Agus ingin mengubah persepsi masyarakat terhadap Polantas dari sosok yang disegani karena otoritasnya, menjadi sosok yang dicintai karena kepeduliannya.

"Menyapa adalah bahasa kemanusiaan. Kita ingin meruntuhkan sekat antara petugas dan warga. Jalan raya itu bukan sekadar tempat kendaraan melintas, tapi ruang peradaban. Di sana ada etika, ada keselamatan, dan ada kepedulian yang harus kita jaga bersama," terangnya.

Dia menegaskan, otoritas yang dimiliki Polantas tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Sebaliknya, kehadiran personel di titik-titik rawan harus mampu menghadirkan rasa aman dan menjadi solusi bagi pengguna jalan.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh jajaran Polantas di Indonesia mengedepankan profesionalisme yang berkeadilan. Ia tidak ingin lagi mendengar ada anggota yang bersikap arogan saat bertugas.

"Melayani itu wujud pengabdian. Membantu tanpa pamrih, memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan di jalan. Kita rangkul semua lapisan masyarakat agar keberadaan polantas benar-benar dirasakan manfaatnya," tegas Agus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198436/prabowo-B3D7_large.jpg
Awas Adu Domba, Lemkapi Yakin Kapolri dan Presiden Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198434/polri-1Y8l_large.jpg
Breaking News! Kapolres Sleman Dinonaktifkan Buntut Tetapkan Suami Korban Jambret Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198303/dpr_ri-NSRV_large.jpg
Tepis Isu Miring, Ketua Komisi III DPR: Saya Bersaksi 100 Persen Kapolri Loyal ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198301/polri-rldb_large.jpg
Kapolri MoU dengan PT Pupuk Indonesia Kawal Distribusi Tepat Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198256/polri-39KJ_large.jpg
Polri di Bawah Presiden Disebut Wujud Supremasi Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197756/polri-fWz9_large.jpg
5 Fakta Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian, Pilih Jadi Petani Ketimbang Menteri Kepolisian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement