Arahan Kapolri! Kakorlantas Minta Jajarannya Gaungkan Program Polantas Menyapa dan Melayani

JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menginstruksikan jajarannya untuk memasifkan program Polantas Menyapa dan Melayani. Langkah ini merupakan arahan langsung dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, Listyo menekankan agar setiap anggota Polri hadir sebagai sosok penolong dan pelayan masyarakat yang humanis.

"Sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, semangat melayani harus menjadi urat nadi setiap anggota di lapangan. Polantas bukan hanya pengatur jalan, tapi pelayan yang hadir dengan empati," ujar Irjen Agus Senin (2/2/2026).

Irjen Agus ingin mengubah persepsi masyarakat terhadap Polantas dari sosok yang disegani karena otoritasnya, menjadi sosok yang dicintai karena kepeduliannya.

"Menyapa adalah bahasa kemanusiaan. Kita ingin meruntuhkan sekat antara petugas dan warga. Jalan raya itu bukan sekadar tempat kendaraan melintas, tapi ruang peradaban. Di sana ada etika, ada keselamatan, dan ada kepedulian yang harus kita jaga bersama," terangnya.

Dia menegaskan, otoritas yang dimiliki Polantas tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Sebaliknya, kehadiran personel di titik-titik rawan harus mampu menghadirkan rasa aman dan menjadi solusi bagi pengguna jalan.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh jajaran Polantas di Indonesia mengedepankan profesionalisme yang berkeadilan. Ia tidak ingin lagi mendengar ada anggota yang bersikap arogan saat bertugas.

"Melayani itu wujud pengabdian. Membantu tanpa pamrih, memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan di jalan. Kita rangkul semua lapisan masyarakat agar keberadaan polantas benar-benar dirasakan manfaatnya," tegas Agus.