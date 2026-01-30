Kapolri Lantik Irjen Johnny Jadi Kadiv Humas Polri dan Irjen Sandi Nugroho Kapolda Sumsel

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Johnny Eddizon Isir sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Sementara itu, Irjen Sandi Nugroho dilantik sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Pelantikan tersebut dilakukan melalui serah terima jabatan (sertijab) yang digelar di Gedung Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).

“Irjen Johnny Eddizon Isir dilantik sebagai Kadiv Humas Polri, sementara Irjen Sandi Nugroho menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko usai sertijab.

Selain itu, Kapolri juga melantik Brigjen Alfred Papare sebagai Kapolda Papua Barat, serta Kombes Jermias Rontini sebagai Kapolda Papua Tengah.