Kapolri: Persatuan Bangsa Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam kegiatan Safari Ramadhan di Polda Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi, perwakilan serikat pekerja atau buruh, organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, mahasiswa hingga komunitas ojek online.

Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan persatuan seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di tengah berbagai tantangan dan konflik global yang tengah terjadi.

“Ini tentunya menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah dan juga bagi kita semua untuk menghadapi dampak dari eskalasi tersebut,” kata Sigit, Senin (16/3/2026).

Sigit menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menjaga perdamaian di tingkat internasional.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan minyak dan sumber energi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.

“Supaya kecukupan minyak kita tetap terjaga dan alhamdulillah sampai beberapa bulan ke depan stok minyak kita masih dalam kondisi cukup,” ujarnya.