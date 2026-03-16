Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri: Persatuan Bangsa Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |20:30 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam kegiatan Safari Ramadhan di Polda Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi, perwakilan serikat pekerja atau buruh, organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, mahasiswa hingga komunitas ojek online.

Dalam kesempatan itu, Sigit menegaskan persatuan seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di tengah berbagai tantangan dan konflik global yang tengah terjadi.

“Ini tentunya menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah dan juga bagi kita semua untuk menghadapi dampak dari eskalasi tersebut,” kata Sigit, Senin (16/3/2026).

Sigit menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menjaga perdamaian di tingkat internasional.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan minyak dan sumber energi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.

“Supaya kecukupan minyak kita tetap terjaga dan alhamdulillah sampai beberapa bulan ke depan stok minyak kita masih dalam kondisi cukup,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement